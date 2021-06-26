Представитель ВОЗ назвала прививку от COVID-19 возможной при любом уровне антител

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что вакцинация от коронавируса возможна при любом уровне антител, передает ТАСС.

"Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесет вам какой-то вред. Это абсолютно неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться", – указала специалист.

Вуйнович отметила, что стандартные тесты не могут точно определить уровень иммунитета конкретного человека, но это не связано с невозможностью выявить антитела. Для исследования иммунитета, заявила представитель ВОЗ, нужны специфические процедуры.

Специалист добавила, что тесты на антитела не являются показательными и многого не расскажут. При этом Вуйнович допустила психологическое успокоение для пациента за счет данной процедуры.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения также подчеркнула важность ношения масок даже среди вакцинированного и переболевшего населения. Она напомнила, что такие люди все равно могут быть распространителями инфекции.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица повторно столкнулась с пандемией коронавируса из-за нового штамма инфекции. Градоначальник подчеркнул, что для борьбы с распространением вируса требуется либо массовая вакцинация, либо новый локдаун.