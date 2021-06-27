Эксперт Роспотребнадзора оценила опасность штамма "Дельта"

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Эксперты отмечают большую заразность нового штамма коронавируса "Дельта", но пока сложно сказать, насколько он опасен. Об этом сообщила директор по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Сказать, насколько опасен индийский штамм, пока сложно. В настоящее время ясно только, что он более заразный. Один заболевший в Индии, например, мог заразить шестерых. <...> Поэтому расслабляться сейчас никак нельзя и нужно как можно скорее привиться от нового коронавируса", – приводит слова специалиста ТАСС.

Пшеничная отметила, что резкие подъемы заболеваемости коронавирусом в России могут возникнуть из-за несоблюдения противоэпидемических мер.

О том, что штамм "Дельта" в два раза заразнее изначального коронавируса ранее заявляла главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан. Она также напомнила, что этот штамм первоначально выявили в Индии, но уже сейчас он присутствует в 85 странах.