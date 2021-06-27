Эксперт Роспотребнадзора оценила опасность штамма "Дельта"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Эксперты отмечают большую заразность нового штамма коронавируса "Дельта", но пока сложно сказать, насколько он опасен. Об этом сообщила директор по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Сказать, насколько опасен индийский штамм, пока сложно. В настоящее время ясно только, что он более заразный. Один заболевший в Индии, например, мог заразить шестерых. <...> Поэтому расслабляться сейчас никак нельзя и нужно как можно скорее привиться от нового коронавируса", – приводит слова специалиста ТАСС.
Пшеничная отметила, что резкие подъемы заболеваемости коронавирусом в России могут возникнуть из-за несоблюдения противоэпидемических мер.
О том, что штамм "Дельта" в два раза заразнее изначального коронавируса ранее заявляла главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан. Она также напомнила, что этот штамм первоначально выявили в Индии, но уже сейчас он присутствует в 85 странах.
Биолог рассказал о существующих штаммах коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: