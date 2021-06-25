В Абхазии обнаружили "индийский" штамм коронавируса

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В Сухумском районе Абхазии выявили "индийский" штамм коронавируса, сообщила в пятницу, 25 июня, главный санитарный врач республики Людмила Скорик. Очаг обнаружили в селе Дзыгута.

"Главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик на заседании штаба проинформировала, что в стране выявлен индийский штамм коронавирус", – приводит ТАСС сообщение пресс-службы Минздрава Абхазии.

Скорик также заявила, что этот вид COVID-19 наиболее опасен для людей молодого возраста, поскольку быстрее усугубляет состояние здоровья. Она добавила, что обращаться в больницу в данном случае необходимо как можно быстрее.

"Лечение точно такое же, как и у других штаммов. <...> Также вирус распространяется на более коротком расстоянии и за меньший период времени", – говорится в сообщении.

Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан заявила, что "индийский" штамм "Дельта" имеет в два раза более высокую контагиозность – свойство передаваться от больных организмов здоровым – по сравнению с изначальным коронавирусом SARS-CoV-2.

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что новая разновидность "индийского" штамма коронавируса "Дельта плюс" является более заразной и наиболее опасна для людей в возрасте от 20 до 49 лет.