Штамм "Дельта" в два раза заразнее изначального коронавируса – ВОЗ

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Штамм "Дельта" имеет в два раза более высокую контагиозность – свойство ипередаваться от больных организмов здоровым – по сравнению с изначальным коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.

"Один человек может заразить не двух, а четырех, шестерых и даже восьмерых. <...> Учитывая скорость, с которой распространяется "Дельта", обгоняя другие штаммы, он может стать доминирующим штаммом в мире", – приводит ее слова ТАСС.

Сваминатан напомнила, что штамм "Дельта", который первоначально выявили в Индии, сейчас уже присутствует более чем в 85 странах. Она также подчеркнула, что большинство вакцин являются эффективными для предотвращения тяжелого протекания этой болезни.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что новая разновидность "индийского" штамма коронавируса "Дельта плюс" является более заразной и наиболее опасна для людей в возрасте от 20 до 49 лет. В четверг, 24 июня, в Индии зафиксировали первую смерть зараженного этим штаммом. Погибший не был вакцинирован.