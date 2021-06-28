Все области Италии перешли в "белую" зону

В Италии ситуация с коронавирусом улучшилась настолько, что больше не надо носить маски на улице. По распоряжению Минздрава, все области страны переходят в "белую" зону, безопасную с точки зрения возможности заразиться коронавирусом.

Однако власти предупредили – если число заражений начнет расти, маски на улице придется вновь надеть. Они по-прежнему обязательны в транспорте, магазинах, закрытых помещениях и на открытом воздухе, если в одном месте собралось слишком много людей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.