Захарова оценила публикаю о секретных документах в связи с британским эсминцем

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала публикацию о секретных документах Минобороны Великобритании, которые опубликовало BBC. Об этом специалист написала в персональном Telegram-канале.

В 50-страничном докладе содержалась информация об эсминце Defender, ранее нарушевшем границу РФ.

"В Минобороны Великобритании уже признали факт потери секретных документов. <...> На деле Лондон продемонстрировал очередную провокацию и порцию вранья для ее прикрытия", – отметила дипломат.

Захарова также иронично отозвалась о том, что документ был найден на автобусной остановке в Кенте.

Днем 27 июня BBC представило публикацию о том, что судно могло пойти по альтернативному маршруту, не нарушая пределы РФ. Вместо этого корабль вошел в территориальные воды России и покинул их только после предупредительной стрельбы.

Британская сторона настаивает на том, что корабль шел с мирными целями, а также по украинским территориальным водам.