Захарова оценила публикаю о секретных документах в связи с британским эсминцем

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала публикацию о секретных документах Минобороны Великобритании, которые опубликовало BBC. Об этом специалист написала в персональном Telegram-канале.
В 50-страничном докладе содержалась информация об эсминце Defender, ранее нарушевшем границу РФ.
"В Минобороны Великобритании уже признали факт потери секретных документов. <...> На деле Лондон продемонстрировал очередную провокацию и порцию вранья для ее прикрытия", – отметила дипломат.
Захарова также иронично отозвалась о том, что документ был найден на автобусной остановке в Кенте.
Днем 27 июня BBC представило публикацию о том, что судно могло пойти по альтернативному маршруту, не нарушая пределы РФ. Вместо этого корабль вошел в территориальные воды России и покинул их только после предупредительной стрельбы.
Британская сторона настаивает на том, что корабль шел с мирными целями, а также по украинским территориальным водам.
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