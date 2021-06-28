Синоптик рассказал, когда в Центральной России закончится экстремальная жара

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Период экстремальной жары на территории Центральной России закончится во второй половине дня в понедельник, 28 июня. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Еще утро может быть очень теплым. Циркуляция воздуха в атмосфере существенно меняется. <...> Температурный фон совершенно другой", – приводит слова синоптика РИА Новости.

Уже во вторник, 29 июня, в Москве прогнозируется от 24 до 26 градусов выше нуля, во второй половине дня начнут формироваться облака и осадки, отметил Вильфанд.

"Воздушные массы будут подниматься от подстилающей поверхности вверх, и уже будет нормальная метеорологическая ситуация. <...> В первой половине дня температура в Москве будет до 30 градусов", – добавил он.

В понедельник, 28 июня, в Москве ожидаются грозы, ливень и шквалистый ветер со скоростью до 22-х метров в секунду. Об этом в ранее предупредило столичное МЧС. Такая погода, по данным ведомства, ожидается с 9 часов утра.