Италия отменила почти все введенные из-за COVID-19 ограничения

В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.

Италия вошла в белую зону. Это значит, что в стране отменили почти все ограничения по коронавирусу и ситуация с заболеваемостью там стабильная. Маски на улице носить больше не нужно. Но есть исключения, если невозможно соблюдать социальную дистанцию, защита все-таки пригодится. По-прежнему она понадобится в закрытых помещениях, транспорте. Однако для итальянцев, которые повсеместно ходили в масках с октября, это большое достижение.

Особо опасный штамм коронавируса "Дельта" проник в ЮАР. Там минимум на две недели ужесточают ограничения. Для начала решили продлить комендантский час, теперь он будет действовать с 21:00 до 04:00. Рестораны и кафе будут торговать только навынос, а алкоголь вообще оказался под полный запретом. Для снижения распространения ковида, в стране приняли решение раньше отправить школьников на каникулы, о том, что изменится для студентов, объявят в ближайшие дни. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.