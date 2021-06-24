Ангар загорелся на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Южнопортовой улице на юге столицы горит ангар на площади 200 квадратных метров. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, есть угроза распространения огня.

"На Южнопортовой улице, 21, строении 1, горит ангар. Предварительная площадь – 200 квадратных метров. Есть угроза перехода огня на соседние здания", – говорится в сообщении.

О пострадавших информация не поступала.

Ранее пожар произошел на Лукомльской ГРЭС в Белоруссии. Из-за этого было нарушено электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей. По данным МЧС республики, случилось возгорание одной из секций трансформаторной подстанции. Как позже отметили в министерстве энергетики, причиной пожара стало повреждение измерительного трансформатора.