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В мире

23 июня, 23:01

На Лукомльской ГРЭС в Белоруссии произошел пожар

происшествия за рубежом

Фото: vk.com/ЧП и ДТП | Витебск

На Лукомльской ГРЭС в Белоруссии в среду, 23 июня, произошел пожар. Об этом сообщает МЧС республики. Уточняется, что случилось возгорание одной из секций трансформаторной подстанции.

"Подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре на Лукомльской ГРЭС. <...> После получения допуска от энергетиков подразделения МЧС приступают к тушению", – говорится в сообщении спасательного ведомства Белоруссии в Twitter.

По данным Минэнерго республики, из-за пожара было нарушено электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей. По предварительным данным, причиной возгорания стало повреждение измерительного трансформатора.

"Из-за пожара на Лукомльской ГРЭС нарушено электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей. Отключены 8 энергоблоков ГРЭС", – сообщается в телеграм-канале Минэнерго Белоруссии.

В 23:06 по московскому времени пожар был ликвидирован. Как уточнили в МЧС, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области после удара молнии загорелся трехэтажный дом. Полностью выгорела крыша. Также на последнем этаже выбиты окна. Людей быстро эвакуировали. Никто не пострадал.

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