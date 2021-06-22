Электроподстанция загорелась в подмосковной деревне Мякишево

Фото: 50.mchs.gov.ru

Пожар произошел на электроподстанции в подмосковной деревне Мякишево. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

"Под Наро-Фоминском в деревне Мякишево произошло возгорание подстанции, горит емкость с маслом на 3 тонны", – рассказал источник ТАСС в экстренных службах.

По предварительным данным, существует угроза распространения огня на соседние емкости. Экстренные службы присвоили пожару повышенный ранг.

Накануне в поселке Тучково на кирпичном заводе в Технологическом проезде произошло возгорание в складском помещении. В здании хранилась упаковочная пленка. В МЧС позже уточнили, что площадь пожара составила 2,4 тысячи квадратных метров.