В МЧС уточнили площадь пожара на складе в Подмосковье

Фото: скриншот видео "Москва 24"

Площадь пожара на складе в подмосковной Рузе составляет 2,4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС.

"По уточненным данным, площадь горения составляет 2 400 квадратных метров", указали в пресс-службе регионального главка МЧС.

Ранее сообщалось, что склад с пленкой горит в поселке Тучково на кирпичном заводе в Технологическом проезде на площади в 3 тысячи квадратных метров. На место происшествия были направлены экстренные службы.

Возгорание также показали с квадрокоптера. На видео видно как пламя, так и задымление, которое распространилось по всему зданию.