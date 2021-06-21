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Склад с пленкой загорелся в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В поселке Тучково на кирпичном заводе в Технологическом проезде, доме 6, горит склад с пленкой на площади 3 000 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Известно, что по всему зданию наблюдается задымление. В пресс-службе подмосковного главка МЧС факт пожара на складе подтвердили.

Ранее очевидцы сообщили о пожаре в Хамовниках. Возгорание было зафиксировано в Военной академии имени М. В. Фрунзе, оно заняло порядка 30 квадратных метров.