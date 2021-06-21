Склад с пленкой загорелся в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на экстренные службы.
"В поселке Тучково на кирпичном заводе в Технологическом проезде, доме 6, горит склад с пленкой на площади 3 000 квадратных метров", – говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего уточняются. Известно, что по всему зданию наблюдается задымление. В пресс-службе подмосковного главка МЧС факт пожара на складе подтвердили.
Ранее очевидцы сообщили о пожаре в Хамовниках. Возгорание было зафиксировано в Военной академии имени М. В. Фрунзе, оно заняло порядка 30 квадратных метров.