Пожар в Северо-Западном тоннеле в Москве ликвидировали

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Пожар в Северо-Западном тоннеле в Москве удалось потушить. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление городского главка МЧС.

По имеющейся информации, пожар был ликвидирован в субботу, 19 июня, в 23:50. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров.

"Машина находилась примерно в середине тоннеля", – уточнили в МЧС.

В ведомстве добавили, что в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее движение в Северо-Западном тоннеле было перекрыто из-за пожара. Сообщалось, что произошло возгорание автомобиля в одной из полос движения в сторону центра столицы.