Семь человек пострадали в ДТП с автобусом на Кубани

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В Славянском районе Краснодарского края столкнулись два легковых автомобиля и автобус, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В результате ДТП опрокинулся автобус, пострадали семь человек.

"На 20 километре автодороги станицы Петровская – Славянск-на-Кубани произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и рейсового автобуса ПАЗ. В автобусе находились 32 человека. Автобус съехал в кювет и опрокинулся на крышу. По предварительным данным, пострадали 7 человек. К месту направлены экстренные службы", – сказано в сообщении.

На месте ЧП находятся сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона МЧС России, оперативная группа ведомства. Всего в работах задействованы 30 человек и 10 единиц техники. Информации о погибших не поступало.

"Тяжелых нет пациентов, трупов нет на месте, все "в состоянии" средней степени тяжести", – рассказали в медучреждении.

Ранее ДТП произошло на МКАД в районе Киевского шоссе. Авария случилась на 44-м километре автодороги. Там в среднем ряду столкнулись два автомобиля.

