ДТП с участием Bentley и трамвая случилось в центре Москвы

Авария с участием автомобиля Bentley и трамвая произошла в Тверском районе Москвы. Об этом информирует департамент транспорта столицы.

По данным ведомства, ДТП случилось на Лесной улице у дома №4 около 22:00.

"По предварительной информации, водитель автомобиля при повороте сделал небезопасный маневр и столкнулся с трамваем", – сообщается в Telegram-канале Дептранса.

В результате случившегося никто не пострадал. Причины и обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

"Маршруты трамваев № 7 и 9 временно изменены – вместо Тверской Заставы трамваи ходят до метро "Новослободская", – уточнили в пресс-службе департамента.

Там также добавили, что по маршрутам трамваев работают автобусы.

Накануне на Новощукинской улице задерживались трамваи № 10, 15, 21, 28, 30 и 31. Сообщалось, что изменения произошли по техническим причинам.

Позднее движение трамваев было восстановлено.