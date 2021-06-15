Движение трамваев в Щукине восстановлено

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Движение трамваев в Щукине удалось восстановить. Об этом информирует пресс-служба департамента транспорта Москвы в официальном Telegram-канале.

Ранее на Новощукинской улице задерживались трамваи № 10, 15, 21, 28, 30 и 31. Сообщалось, что изменения произошли по техническим причинам.

Позднее по маршрутам трамваев запустили автобусы.

"Восстановлено движение трамваев по Новощукинской улице", – заявили в Дептрансе.

До этого стало известно о задержках автобусов № 466 и 591 коммерческого перевозчика на Коровинском шоссе. Причиной изменений в движении транспорта стали подтопления.

Позднее движение удалось восстановить.