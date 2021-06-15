Движение автобусов на Коровинском шоссе восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение автобусов на Коровинском шоссе удалось восстановить. Об этом информирует пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Известно, что речь идет о маршрутах №466 и 591.

"Движение маршрутов восстановлено", – подтвердили в Telegram-канале Дептранса.

Ранее стало известно о задержках автобусов № 466 и 591 коммерческого перевозчика на Коровинском шоссе. Причиной изменений в движении транспорта стали подтопления.

До этого на Москву обрушилась гроза. В связи с этим водителей призывали быть внимательными на дорогах и избегать резких маневров.