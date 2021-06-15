Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На Москву обрушилась гроза. Как сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства, непогода прогнозируется до 22:00. В связи с этим водителей призвали быть внимательными на дорогах и избегать резких маневров.
Кроме того, предупреждение распространила и пресс-служба столичного главка МЧС. В ведомстве подчеркнули, что гроза с дождем ожидается и в Московской области.
"В связи с непогодой в МЧС рекомендуют во время движения на машине снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди едущих автомобилей. Также стоит воздержаться от обгонов, перестроений и опережений", – говорится в сообщении.
Горожан предупредили, что от молний нельзя прятаться под одинокими деревьями и высокими металлическими конструкциями. Помимо этого, не рекомендуется во время такой погоды разговаривать по телефону, ходить около электропроводки и молниеотвода.
Ранее в центре погоды "Фобос" заявили, что в Москве до середины следующей недели ожидается жаркая погода без осадков. При этом во вторник вечером и в ночь на среду еще могут пройти дожди. После этого, по словам синоптиков, на длительное время Москва попадет под влияние антициклона, пришедшего с запада.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается в среду
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