Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Москву обрушилась гроза. Как сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства, непогода прогнозируется до 22:00. В связи с этим водителей призвали быть внимательными на дорогах и избегать резких маневров.

Кроме того, предупреждение распространила и пресс-служба столичного главка МЧС. В ведомстве подчеркнули, что гроза с дождем ожидается и в Московской области.

"В связи с непогодой в МЧС рекомендуют во время движения на машине снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди едущих автомобилей. Также стоит воздержаться от обгонов, перестроений и опережений", – говорится в сообщении.

Горожан предупредили, что от молний нельзя прятаться под одинокими деревьями и высокими металлическими конструкциями. Помимо этого, не рекомендуется во время такой погоды разговаривать по телефону, ходить около электропроводки и молниеотвода.

Ранее в центре погоды "Фобос" заявили, что в Москве до середины следующей недели ожидается жаркая погода без осадков. При этом во вторник вечером и в ночь на среду еще могут пройти дожди. После этого, по словам синоптиков, на длительное время Москва попадет под влияние антициклона, пришедшего с запада.

