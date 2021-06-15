На Комсомольской площади изменят порядок парковки с 16 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве на Комсомольской площади изменится порядок парковки автомобилей перед железнодорожными вокзалами. Изменения вступят в силу 16 июня, передает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"С 16 июня 2021 года в связи с изменением схемы движения автотранспорта прекратят функционировать автомобильные парковки, расположенные перед Ярославским, Казанским и Ленинградским вокзалами. В районе вокзалов организуют зоны, где можно будет остановиться на пять минут, чтобы высадить и посадить пассажиров", – сказано в сообщении.

С 24 июня также изменят маршрут проезда на парковку около зоны посадки и высадки для поездов дальнего следования на Ленинградском вокзале. Теперь для попадания на стоянку необходимо проехать мимо самого вокзала, повернуть направо и проследовать вдоль железнодорожных путей второго маршрута МЦД-2.



"Просим быть внимательнее и планировать свои поездки заранее", – заключили в пресс-службе магистрали.

Ранее стало известно, что количество мест на парковке у входа в парк "Музеон" сократят в период с 13 июня по 5 июля из-за проведения массового мероприятия.

