На Комсомольской площади изменят порядок парковки с 16 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве на Комсомольской площади изменится порядок парковки автомобилей перед железнодорожными вокзалами. Изменения вступят в силу 16 июня, передает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).
"С 16 июня 2021 года в связи с изменением схемы движения автотранспорта прекратят функционировать автомобильные парковки, расположенные перед Ярославским, Казанским и Ленинградским вокзалами. В районе вокзалов организуют зоны, где можно будет остановиться на пять минут, чтобы высадить и посадить пассажиров", – сказано в сообщении.
С 24 июня также изменят маршрут проезда на парковку около зоны посадки и высадки для поездов дальнего следования на Ленинградском вокзале. Теперь для попадания на стоянку необходимо проехать мимо самого вокзала, повернуть направо и проследовать вдоль железнодорожных путей второго маршрута МЦД-2.
"Просим быть внимательнее и планировать свои поездки заранее", – заключили в пресс-службе магистрали.
Ранее стало известно, что количество мест на парковке у входа в парк "Музеон" сократят в период с 13 июня по 5 июля из-за проведения массового мероприятия.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: