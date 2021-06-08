Проезд вдоль дома на Большой Грузинской улице станет односторонним с 28 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице проезд вдоль дома 57 на Большой Грузинской улице с 28 июня станет односторонним, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
"Решение было принято по просьбам жителей, которые просили сделать дополнительные места для парковки", – говорится в сообщении.
В Дептрансе уточнили, что минимальная ширина данного участка составляет 3,8 метра. В настоящий момент там двустороннее движение.
Благодаря изменениям местные жители получат 10 дополнительных парковочных мест. Оставлять на них автомобили смогут только резиденты.
В Дептрансе добавили, что перепробегов для местных жителей не будет, так как выезд с дублера осуществляется на односторонний Кондратьевский переулок.
С 20 апреля участок бокового проезда улицы 1905 года стал односторонним. Такое решение приняли из соображений безопасности. В департаменте транспорта подчеркнули, что меры позволят проезжать данный участок быстрее и безопаснее. Парковка станет более упорядоченной для 12 автомобилей. Перепробеги составят не более 250 метров.
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