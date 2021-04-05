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Город

10:52

На девяти улицах столицы изменится схема движения

город дороги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В этом году на девяти улицах столицы изменится схема движения, сообщает пресс-служба департамента транспорта. Об этом попросили сами москвичи.

В частности, односторонними станут участки семи улиц:

  • участок улицы Добролюбова (бульварного типа) – от дома 2, строения 1, до проезда Добролюбова (50 парковочных мест);
  • участок 6-го проспекта Новогиреева – от Зеленого проспекта до улицы Алексея Дикого (52 парковочных места);
  • Проектируемый проезд № 2263 – от улицы Полбина до улицы Шоссейной (53 парковочных места);
  • Проектируемый проезд № 765 – от улицы Перерва до улицы Люблинской (47 парковочных мест);
  • участок улицы Спортивной – от 1-й Рейсовой улицы до 2-й Рейсовой улицы (31 парковочное место);
  • участок улицы Клочкова – от Кутузовского проспекта до дома 2 (19 парковочных мест);
  • участок улицы Плотинной – от 1-й Рейсовой улицы до дома 34.

В общей сложности благодаря изменениям появится 252 дополнительных парковочных места. Также нововведения помогут исключить проблемы встречного разъезда на узких улицах.

Помимо этого, направление движения изменится на участке Олонецкого проезда – от улицы Менжинского до Староватутинского проезда. Участок Проектируемого проезда № 6334 – дома 15, корпуса 29, по набережной Академика Туполева до улицы Радио – станет двусторонним.

В феврале ввели ограничение на движение по дублеру Ломоносовского проспекта. Участок трассы закрыли до 10 июля текущего года в связи с проведением инженерных работ.

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