С 5 апреля на самых загруженных парковках Москвы поднимут тариф

Более чем на 200 улицах города цена на парковку изменится. Тарифы пересмотрели, и уже с 5 апреля платить придется по-новому.

Зачем потребовалось повышение цен и каких конкретно улиц оно коснется? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.