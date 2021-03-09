В Москве пересмотрели тарифы на парковку на самых загруженных улицах

В Москве пересмотрели тарифы на парковку. С 5 апреля стоимость изменится почти на 200 участках.

В основном это коснется самых загруженных улиц. Планируется, что эффект после этого ощутит весь город. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.