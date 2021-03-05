Стоимость эвакуации автомобилей-нарушителей изменится в Москве с 5 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Стоимость эвакуации припаркованных с нарушением ПДД автомобилей изменится в Москве с 5 апреля. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Уточняется, что новые тарифы будут введены с учетом пересчета экономически обоснованной цены. Она включает в себя зарплату водителям и техникам, обслуживание эвакуаторов, стоимость топлива и средства на ремонт.

"Водителям, чьи автомобили все-таки попали на спецстоянку, мы идем навстречу и устанавливаем более низкие тарифы, чем реальная стоимость эвакуации, при условии, что эвакуация будет оплачена вовремя", – говорится в сообщении.

Для водителей, которые оплатят перемещение автомобиля в течение 60 дней после получения машины, цена составит 6 450 рублей. Дополнительная скидка в размере 25% предусмотрена для тех, кто произведет оплату до получения машины.

Ранее жители ЖК "Переделкино Ближнее" пожаловались на массовую эвакуацию их машин. По их словам, везде появились знаки, запрещающие остановку.