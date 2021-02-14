За три дня снегопадов экипажи ЦОДД отбуксировали почти 1 тыс автомобилей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице за три дня снегопадов экипажи дорожного патруля ЦОДД отбуксировали почти 1 тысячу автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале департамент транспорта столицы.

"За три дня снегопада экипажи Дорожного патруля ЦОДД отбуксировали 976 автомобилей, большая часть из которых грузовики, а эвакуаторы АМПП – 137 грузовых и 11 легковых автомобилей, попавших в ДТП или забуксовавших на снегу", – говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что на МКАД и эстакадах в снежные дни особенно сложно. Большегрузы скользят, не могут подняться в горку.

Водителям на грузовых автомобилях рекомендуют придерживаться правого ряда, чтобы не мешать уборочной технике и не создавать заторов.

Виновником погодного апокалипсиса в столичном регионе стал балканский циклон "Волькер", который принес снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду. Высота снежного покрова в столице местами достигла 73 сантиметров. Самый высокий снежный покров был зафиксирован в Измайлове.