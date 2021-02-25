В ЖК "Переделкино Ближнее" массово эвакуируют машины жителей

Жители ЖК "Переделкино Ближнее" жалуются на массовую эвакуацию их машин. Повсюду появились знаки, запрещающие остановку.

Только за прошлые выходные увезли более сотни машин, говорят люди. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.