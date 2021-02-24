В Москве организовали дежурство тягачей на МКАД из-за непогоды

Фото: ТАСС/Дмитрий Голубович

Коммунальные службы Москвы организовали дежурство тягачей на опасных участках дорог.

В первую очередь, это касается МКАД и ТиНАО, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы в Telegram.

Также отмечается, что коммунальщики проведут сплошное механизированное подметание улиц с противогололедной обработкой. По мере выпадения осадков цикл работ повторят.

Кроме того, к оперативному реагированию на нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад. Они будут круглосуточно обеспечивать бесперебойную работу всех систем и объектов жизнеобеспечения города.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники, а пешеходов – не укрываться от непогоды под деревьями.

По прогнозу синоптиков, с 1:00 и до 10:00 четверга, 25 февраля в столице ожидается сильный снег и ветер до 13 метров в секунду.