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Общество

24 февраля, 23:34

В Москве организовали дежурство тягачей на МКАД из-за непогоды

город общество погода

Фото: ТАСС/Дмитрий Голубович

Коммунальные службы Москвы организовали дежурство тягачей на опасных участках дорог.

В первую очередь, это касается МКАД и ТиНАО, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы в Telegram.

Также отмечается, что коммунальщики проведут сплошное механизированное подметание улиц с противогололедной обработкой. По мере выпадения осадков цикл работ повторят.

Кроме того, к оперативному реагированию на нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад. Они будут круглосуточно обеспечивать бесперебойную работу всех систем и объектов жизнеобеспечения города.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники, а пешеходов – не укрываться от непогоды под деревьями.

По прогнозу синоптиков, с 1:00 и до 10:00 четверга, 25 февраля в столице ожидается сильный снег и ветер до 13 метров в секунду.

МЧС предупредило жителей столичного региона о непогоде

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