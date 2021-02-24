МЧС предупредило жителей столичного региона о непогоде до утра 25 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном регионе до утра четверга, 25 февраля, ожидаются снегопад, гололед и сильный ветер. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

"По данным синоптиков Росгидромета, во второй половине ночи и утром 25 февраля в Москве ожидается сильный снег, в период с 5:00 до 10:00 гололед, на дорогах сильная гололедица, ветер до 13 метров в секунду", – сказано в сообщении.

В МЧС рекомендовали при таких погодных условиях не пользоваться личным транспортом.

"Управляя автомобилем в неблагоприятных погодных условиях, следует быть предельно внимательными, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров – обгонов и перестроений", – предупредили специалисты.

В ведомстве также сообщили, что при сильном ветре и метели необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Кроме того, в Москве и Подмосковье из-за гололеда установили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 10:00 25 февраля.

Ранее в Москве коммунальщики приступили к сплошному механизированному подметанию городских улиц. В связи с этим столичных автомобилистов призвали не мешать работе коммунальной техники.