МЧС предупредило жителей столичного региона о непогоде до утра 25 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столичном регионе до утра четверга, 25 февраля, ожидаются снегопад, гололед и сильный ветер. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице.
"По данным синоптиков Росгидромета, во второй половине ночи и утром 25 февраля в Москве ожидается сильный снег, в период с 5:00 до 10:00 гололед, на дорогах сильная гололедица, ветер до 13 метров в секунду", – сказано в сообщении.
В МЧС рекомендовали при таких погодных условиях не пользоваться личным транспортом.
"Управляя автомобилем в неблагоприятных погодных условиях, следует быть предельно внимательными, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров – обгонов и перестроений", – предупредили специалисты.
В ведомстве также сообщили, что при сильном ветре и метели необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
Кроме того, в Москве и Подмосковье из-за гололеда установили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 10:00 25 февраля.
Ранее в Москве коммунальщики приступили к сплошному механизированному подметанию городских улиц. В связи с этим столичных автомобилистов призвали не мешать работе коммунальной техники.
Москву накрыл снегопад
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