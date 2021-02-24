Жителей столичного региона предупредили о гололеде в четверг

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В четверг, 25 февраля, в Москве и Подмосковье из-за гололеда установлен желтый уровень погодной опасности. Также синоптики прогнозируют сильный снег с вечера 24 февраля до утра 25 февраля в области. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"В столице погода потенциально опасна. Гололедно-изморозевое отложение, гололед. Период предупреждения будет действовать 25 февраля с 6:00 до 10:00", – говорится в сообщении.

Жителей Подмосковья предупредили о сильном снеге с 22:00 24 февраля до 9:00 25 февраля.

"В области также будет действовать предупреждение по сильной гололедице с 4:00 25 февраля до 11:00 25 февраля", – говорится в сообщении.

По словам специалистов, в столице до утра четверга продлится снегопад, после которого высота сугробов может увеличиться на 8 сантиметров. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Наиболее интенсивные осадки начнутся с 23:00 до 09:00. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в 15:00 коммунальная техника приступит к сплошному механизированному подметанию. Цикл работ будут повторять при необходимости.

Ранее москвичам рассказали о погоде на ближайшие дни. Пока в столице довольно морозно, днем будет не выше -10. При этом наблюдается высокая влажность, которая даже со слабым ветром дает неприятный охлаждающий эффект.