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Общество

14:25

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Метеорологи рассказали о резком потеплении и гололеде в Москве

Москва "поплывет" и затянется льдом: синоптики рассказали о погоде на неделе
общество погода

В Москве после сильных морозов ожидается резкое потепление. Улицы столицы "поплывут" с таянием выпавшего снега. Но уже к понедельнику вновь похолодает. Метеорологи рекомендуют почистить свои машины, пока на них не образовалась ледяная корка. Рассказываем обо всех подробностях погодных колебаний в ближайшую неделю.

Резкое повышение температуры и гололед

Фото: Москва 24/Никита Симонов

К центру Европейской России приближается глубокий циклон, Москва и область окажутся в области влияния теплых юго-западных потоков. И в ночь на 25 февраля в столице резко изменится температурный фон. Об этом в диалоге с Москвой 24 сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Вместо 25–30-градусных морозов, которые наблюдались вчера и сегодня, температура к полудню повысится до положительных значений. При этом уже будут осадки в виде мокрого снега и даже в виде небольшого дождя", – рассказал Вильфанд.

Отсюда все удовольствия, связанные с осадками в разной фазе: налипание мокрого снега на проводах, гололедица, усиление скольжения и гололедно-изморозевые отложения.
Роман Вильфанд
научный руководитель Гидрометцентра

Из-за усиления ветра до 15 метров в секунду к пятнице гололедица станет еще более выраженной. "26 февраля температура повысится за двое суток почти на 25–30 градусов. Крайне редко так бывает. Ночные температуры 26 февраля – от -1 до +4 градусов, дневные – от +2 до +6", – сообщил метеоролог.

Вильфанд отметил, что наступление тепла после суровых морозов не выглядит позитивно.

Уже завтра будем хлюпать в воде, небо будет мрачное, сероватое, все время ветры до 15 метров в секунду. Несмотря на положительную температуру, ощущение будет, что она заметно отрицательная. Такая погода будет до конца нынешней недели.
Роман Вильфанд
научный руководитель Гидрометцентра

Кроме того, в центре погоды "Фобос" сообщили, что 25 февраля в столичном регионе выпадет 35% месячной нормы осадков в виде снега. Это может привести к ухудшению видимости до 500–1000 метров, а местами во второй половине дня даже до 100 метров. "Нужно быть внимательными на дорогах. Эта ситуация может привести к незначительному нарушению в работе авиатранспорта", – отметили в центре.

Похолодание к понедельнику

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Как сообщили в Гидрометцентре, к субботе – воскресенью ожидается резкое снижение атмосферного давления. Людям, реагирующим на перепады давления, нужно следить за своим самочувствием в эти дни.

Температура повысится на 30 градусов за 2 дня, а давление понизится на 30 миллиметров, это очень много.
Роман Вильфанд
научный руководитель Гидрометцентра

Начиная с воскресенья температура вновь будет понижаться до -3... -5 градусов днем и -5... -7 градусов ночью. Об этом Москве 24 рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Метеоролог отметил, что на улицах, где последствия снегопада были убраны, снег растает до асфальта. Но в местах, где снег не очистили, будет скользко. Из-за обледенения сложнее всего будет с неочищенными от снега машинами, придется буквально откалывать с них наледь.

Снег станет более плотным, насытится влагой, потом подмерзнет, и извлечь эти машины станет значительно сложнее.
Александр Синенков
ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"

Синенков отметил, что такие погодные условия очень плохо влияют на состояние автомобилей, находящихся под открытым небом. И пока температура на этой неделе положительная, желательно их почистить.

Специалист также предупредил, что есть вероятность образования ледяного дождя, поэтому нужно быть острожными. "Резкого обледенения воздушных линий электропередачи мы не ожидаем, но будет очень скользко, в том числе и на дорогах", – сообщил метеоролог.

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Лоскутникова Наталья

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