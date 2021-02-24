Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Снегопад обрушится на Москву 25 февраля, в столичном регионе выпадет до 13 миллиметров осадков – 35% месячной нормы.
Погоду в Москве и области будет определять теплый атмосферный фронт. Вместе с ним в регион придут потепление и снегопады, сообщил центр погоды "Фобос".
"Особенно сложная погода ожидается в четверг, 25 февраля, когда в период с 6:00 до 9:00 прогнозируется сильный снегопад с ухудшением видимости до 1 километра, который кратковременно сменится на ледяной дождь с гололедом", – рассказали синоптики.
Также синоптики отметили, что после 12:00 начнется небольшое потепление. Ледяная корка растает, однако в связи с вторжением очень влажного атлантического воздуха образуется туман с ухудшением видимости до 100–500 метров. Это может грозить сбоями в авиационном сообщении.
Ранее москвичам рассказали о погоде на ближайшие дни. Пока в столице довольно морозно, днем будет не выше -10. При этом наблюдается высокая влажность, которая даже со слабым ветром дает неприятный охлаждающий эффект.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: