Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Снегопад обрушится на Москву 25 февраля, в столичном регионе выпадет до 13 миллиметров осадков – 35% месячной нормы.

Погоду в Москве и области будет определять теплый атмосферный фронт. Вместе с ним в регион придут потепление и снегопады, сообщил центр погоды "Фобос".

"Особенно сложная погода ожидается в четверг, 25 февраля, когда в период с 6:00 до 9:00 прогнозируется сильный снегопад с ухудшением видимости до 1 километра, который кратковременно сменится на ледяной дождь с гололедом", – рассказали синоптики.

Также синоптики отметили, что после 12:00 начнется небольшое потепление. Ледяная корка растает, однако в связи с вторжением очень влажного атлантического воздуха образуется туман с ухудшением видимости до 100–500 метров. Это может грозить сбоями в авиационном сообщении.

Ранее москвичам рассказали о погоде на ближайшие дни. Пока в столице довольно морозно, днем будет не выше -10. При этом наблюдается высокая влажность, которая даже со слабым ветром дает неприятный охлаждающий эффект.