Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве коммунальщики приступили к сплошному механизированному подметанию городских улиц. В связи с этим столичных автомобилистов призвали не мешать работе коммунальной техники. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

"Работа городских служб продолжается в усиленном режиме. <...> Будет проведена противогололедная обработка", – говорится в сообщении.

Также уточняется, что до утра 25 февраля продлится снегопад. С 23:00 до 9:00 ожидаются наиболее интенсивные осадки. Водителей попросили быть более внимательными на дорогах и с пониманием отнестись к работе городских служб.

Ранее сообщалось, что в четверг, 25 февраля, в Москве и Подмосковье из-за гололеда установлен желтый уровень погодной опасности. Также синоптики прогнозируют сильный снег с вечера 24 февраля до утра 25 февраля в области.