Астрономы ожидают три магнитные бури в ближайший месяц

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В марте на Земле ожидаются три магнитные бури. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Ученые уже зафиксировали слабую магнитную бурю 24 февраля в 6:00 по московскому времени. 1 марта прогнозируется одна слабая магнитная буря. Еще две ожидаются 18 и 19 марта.

Более того, магнитосфера Земли будет возбужденной 2 марта, 6 марта, 12–13 марта, 15 марта и 20 марта.

Ранее заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе заявил, что магнитные бури не оказывают серьезного влияния на здоровье человека.