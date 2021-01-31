В РАН рассказали, опасна ли приближающаяся к РФ магнитная буря

Магнитные бури не оказывают серьезного влияния на здоровье человека. Об этом телеканалу "Звезда" заявил заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

"Если метеозависимому человеку скажете, то он себя плохо почувствует. А если не скажете, то он себя не будет чувствовать плохо", – уточнил Вибе. Таким образом он прокомментировал информацию о надвигающейся к РФ магнитной буре.

Вибе добавил, что есть информация об ухудшении самочувствия у людей при повышенной активности Солнца. В частности, специалист заявил, что на Земле начнется максимум солнечной активности. Цикл может продлиться 11 лет, при этом число магнитных бурь возрастет, предупредил он.

Ранее россиян предупредили о 20-градусных морозах. Во второй половине недели наступят аномальные даже для февраля морозы.