Около 20 машино-мест в Кунцеве реализует город по преимущественному праву

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Город реализует в Кунцеве 18 машино-мест по преимущественному праву, сообщает Агентство "Москва".

У жителей дома 31 и 32 по Ярцевской улице появилась возможность приобрести машино-места на всю семью со скидкой 40%. Ее предоставят всем собственникам квартир по данным адреса.

По словам начальника управления по вовлечению объектов имущественного фонда Центра управления городским имуществом Александра Алексеева, чтобы купить место у города, надо пройти аккредитацию на электронной торговой площадке и подать заявку на интересующее место.

Стоимость лотов по улице Ярцевской, доме 31 варьируется от 612 тысяч до 1 миллиона рублей. Площадь составляет от 14,6 до 20,6 квадратных метров.

На улице Ярцевской, доме 32, площадь варьируется от 14 до 41,5 квадратных метров, а цена – от 705 тысячи до 1,8 миллиона рублей. По всем адресам заявки принимаются до 25 мая.

Уточняется, что паркинг расположен в квартале бизнес-класса. Локация отличается современным жилым фондом, большой площадью зеленых насаждений и хорошей транспортной доступностью.

В Коммунарке построят торговый центр с паркингом на крыше. На первом этаже ТЦ будут находиться торговые площади, ресторан и кафе, на втором – магазины и фуд-корт, а на крыше оборудуют парковку на 65 машин.

Вокруг торгового центра организуют круговое движение, благодаря которому появится доступ для пожарных, грузовых и легковых автомобилей.