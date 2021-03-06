Около 20 машино-мест в Кунцеве реализует город по преимущественному праву

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Город реализует в Кунцеве 18 машино-мест по преимущественному праву, сообщает Агентство "Москва".
У жителей дома 31 и 32 по Ярцевской улице появилась возможность приобрести машино-места на всю семью со скидкой 40%. Ее предоставят всем собственникам квартир по данным адреса.
По словам начальника управления по вовлечению объектов имущественного фонда Центра управления городским имуществом Александра Алексеева, чтобы купить место у города, надо пройти аккредитацию на электронной торговой площадке и подать заявку на интересующее место.
Стоимость лотов по улице Ярцевской, доме 31 варьируется от 612 тысяч до 1 миллиона рублей. Площадь составляет от 14,6 до 20,6 квадратных метров.
На улице Ярцевской, доме 32, площадь варьируется от 14 до 41,5 квадратных метров, а цена – от 705 тысячи до 1,8 миллиона рублей. По всем адресам заявки принимаются до 25 мая.
Уточняется, что паркинг расположен в квартале бизнес-класса. Локация отличается современным жилым фондом, большой площадью зеленых насаждений и хорошей транспортной доступностью.
В Коммунарке построят торговый центр с паркингом на крыше. На первом этаже ТЦ будут находиться торговые площади, ресторан и кафе, на втором – магазины и фуд-корт, а на крыше оборудуют парковку на 65 машин.
Вокруг торгового центра организуют круговое движение, благодаря которому появится доступ для пожарных, грузовых и легковых автомобилей.
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