Названы города России с самыми вежливыми водителями

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob назвал города с самыми вежливыми водителями, сообщает RT.
Выше всего культуру поведения на дорогах жителей своего города оценили водители из Красноярска – 3,6 балла из 5. Пешеходы оценили вежливость водителей в 3,1 балла, однако и этот показатель вывел Красноярск на первое место.
Примерно ту же оценку получила Москва. Жители, не водящие машину, поставили автомобилистам 3,1 балла. Водители поставили пешеходам 3,5 балла. Так столица заняла втрое место в рейтинге.
Третье место разделили между собой Санкт-Петербург и Пермь: культуру поведения на дорогах этих городов водители оценили в среднем на 3,5 балла, а пешеходы – на 3,0 балла.
Последние строчки в рейтинге занимает Омск. Пешеходы оценили водителей всего города в среднем в 2,4 балла, а водители пешеходов – в 3,0 балла.
В Новосибирске пешеходы оценили культуру поведения на дорогах в 2,5 балла, водители – в 2,8 балла.
Ранее в столичном управлении ГИБДД сообщили, что самым аварийно опасным временем суток в Москве считается промежуток между 17:00 и 20:00 часами. Анализ показал относительно равномерное распределение показателей аварийности с небольшим возрастанием количества ДТП по пятницам.
При этом наиболее безопасной для передвижения на авто специалисты сочли первую половину суток. После 12:00 ДТП происходят чаще, а их пик приходится на вечер, уточнили в ГИБДД.
Причиной такого распределения аварийности может быть возможное накопление усталости, проявление рассеянности внимания со стороны водителей, а также повышенный трафик в конце трудового дня.
Госавтоинспекция Москвы перечислила нарушения правил дорожного движения, которые чаще всего приводили к серьезным ДТП в 2020 году.
Первое место заняло несоблюдение дистанции – 23% случаев от общего количества аварий. На втором месте – нарушение правил проезда пешеходных переходов (14%). Далее следует несоответствие скорости конкретным условиям (13%).
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