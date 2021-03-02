В ГИБДД Москвы назвали самые аварийно опасные часы и день недели

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Самым аварийно опасным временем суток в Москве считается промежуток между 17:00 и 20:00 часами. Об этом заявили в столичном управлении ГИБДД.
Там подчеркнули, что анализ показал относительно равномерное распределение показателей аварийности с небольшим возрастанием количества ДТП по пятницам.
При этом наиболее безопасной для передвижения на авто специалисты сочли первую половину суток. После 12:00 ДТП происходят чаще, а их пик приходится на вечер, уточнили в ГИБДД.
В Госавтоинспекции также отметили, что причиной такого распределения аварийности может быть возможное накопление усталости, проявление рассеянности внимания со стороны водителей, а также повышенный трафик в конце трудового дня.
В связи с этим в ГИБДД призвали всех участников дорожного движения быть максимально внимательными за рулем и прислушиваться к своему физическому состоянию перед поездкой. При повышенной усталости или ухудшении самочувствия водителям посоветовали отказаться от управления транспортом.
Ранее Госавтоинспекция Москвы перечислила нарушения правил дорожного движения, которые чаще всего приводили к серьезным ДТП в 2020 году.
Первое место заняло несоблюдение дистанции – 23% случаев от общего количества аварий. На втором месте – нарушение правил проезда пешеходных переходов (14%). Далее следует несоответствие скорости конкретным условиям (13%).
Также в ГИБДД назвали самые распространенные нарушения со стороны пешеходов, которые приводят к ДТП. Первое место – переход дороги в неположенном месте.
Всего за год в столице произошло 7 939 аварий, в которых погибли и пострадали люди. Снижение по основным показателям аварийности составило порядка 15%. Число погибших впервые не превысило трех человек на сто тысяч населения и составило 2,9. Это минимальное значение за последние более чем 15 лет.
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