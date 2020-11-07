В МЧС объяснили гибель 80% раненых в ДТП в первые три часа

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Порядка 80 процентов раненных при дорожно-транспортных происшествиях умирают в первые три часа. Об этом рассказали в МЧС по Волгоградской области.

Отмечается, что это происходит из-за обильных кровопотерь. Также спасатели указали, что около 75 процентов всех аварий происходит из-за нарушения водителями правил дорожного движения (ПДД), предает РИА Новости.

В основном это превышение скорости, выезд на полосу встречного движения и управление в нетрезвом состоянии. Кроме того, к авариям зачастую приводят плохие дороги (главным образом скользкие) и неисправность машин.

Минтранс ранее подготовил новый проект поправок к ПДД, который уже направил в аналитический центр при правительстве.

В частности, ведомство предлагает запретить стоянку и остановку на островках безопасности, а зона действия знака "Остановка запрещена" будет прекращаться после знака "Парковка".