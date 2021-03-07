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Транспорт

06:45

Аналитик назвал самый выгодный цвет автомобиля

транспорт авто

Фото: depositphotos/welcomia

Назван самый выгодный цвет автомобиля. Об этом рассказал директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев в беседе с агентством "Прайм".

Специалист заявил, что легче всего продать белую машину, так как данный цвет является самым популярным в России (33% от общего числа автомобилей).

"Естественно, продать автомобиль белого цвета будет проще, потому что такой цвет будут рассматривать как минимум треть потенциальных покупателей", – пояснил Груздев.

Эксперт отметил, что на автомобиль непопулярного цвета владельцу придется делать скидку до 15%. Кроме того, для продажи такой машины может понадобиться гораздо больше времени.

По данным отчета производителя автомобильных лаков и красок Axalta, 16% машин в России – серые, 13% – серебристые, 12 процентов – черные, 11 процентов – бежевые или коричневые. В документе уточняется, что яркие цвета составляют всего 15% от общего числа машин.

"Если вы купили себе зеленую машину, то им заинтересуются лишь 2 процента", – привел пример Груздев.

Ранее эксперты назвали опасную ошибку при парковке машины. Специалисты посоветовали во время перепадов температуры не оставлять автомобиль на ночь в луже.

Эксперт рассказал, почему зимой загораются машины

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