Названа опасная ошибка при парковке машины

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Эксперты назвали опасную ошибку при парковке машины. Об этом сообщается на портале "Автовзгляд".
Во время перепадов температуры специалисты не советуют оставлять автомобиль на ночь в луже. В случае, если к утру вода замерзнет, водителю будет непросто выбраться из ледяной ловушки.
В материале отмечается, что вода из глубокой лужи может попасть в тормозные механизмы и заблокировать колодки. В некоторых подобных случаях водителю сможет помочь лом или лопата. Не лишним будет также просить других автолюбителей потянуть машину тросом.
При попытке выбраться из ледяной ловушки существует риск сорвать колодку барабанных задних тормозов, предупреждают эксперты. В этой ситуации механизм может заклинить, его придется полностью перебирать на сервисе.
Авторы материала также предостерегают от долгих попыток выбраться из ледяной лужи водителей машин на механической коробке передач и с вариатором.
Ранее автоэксперт Андрей Ломанов рассказал, как завести машину в сильный мороз. По его словам, самая распространенная причина отказа двигателя работать – севшая аккумуляторная батарея. В этом случае он рекомендовал купить небольшое пусковое устройство для аккумулятора или воспользоваться помощью знакомых.
Чтобы снизить риск возникновения проблемы, автоэксперт посоветовал при крайне низких температурах вообще отказаться от поездок, если есть такая возможность. Если машина все-таки нужна, Ломанов рекомендовал вечером перед поездкой хорошо прогреть двигатель, не включая при этом радио и световые приборы.
Эксперт рассказал, почему зимой загораются машины
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