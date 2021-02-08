Автоэксперт рассказал, как завести машину в сильный мороз

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автоэксперт Андрей Ломанов рассказал Москве 24, в каких машинах могут возникнуть проблемы с запуском из-за сильных морозов. Он также дал несколько советов о том, как подготовить авто к аномально низким температурам.

Ранее Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности в столичном регионе с вечера воскресенья, 7 февраля. Согласно прогнозам синоптиков, по 20:00 вторника, 9 февраля, в городе будет аномально холодная погода.

Пик морозов придется на ночь с 8 на 9 февраля – столбик термометра опустится до минус 27 градусов в столице и до минус 30 градусов в Подмосковье.

"У многих иномарок и наших новых отечественных авто запуск двигателя гарантирован до -25. Дальше электроника может просто не позволить запустить авто. Как показывает практика, до -30, если машина исправна, все заводится", – отметил Ломанов и добавил, что, когда столбики термометров опускаются ниже 30 градусов мороза, проблемы могут возникнуть у абсолютно любого автомобиля.

Самая распространенная причина отказа двигателя работать – севшая аккумуляторная батарея, считает эксперт. "Как правило, проблема – это старый аккумулятор, который быстро на морозе теряет свою емкость. Ну или люди забывают выключить свет в машине, или еще что-то. Без аккумулятора, естественно, запуск невозможен", – объяснил Ломанов.

Он также поделился лайфхаками, как быстро справиться с проблемой на морозе.





Андрей Ломанов автоэксперт В любом магазине можно купить небольшое пусковое устройство для аккумулятора. Или на крайний случай можно попросить соседа дать прикурить автомобилю. Ну и самый дедовский способ для автомобилей на механике – завести с толкача.

Чтобы снизить риск возникновения проблемы, автоэксперт посоветовал при крайне низких температурах вообще отказаться от поездок, если есть такая возможность.

Если машина все-таки нужна, Ломанов советует вечером перед поездкой хорошо прогреть двигатель, не включая при этом радио и световые приборы. "Это нужно для того, чтобы мотор плавно остывал и не доходил до каких-то критических значений", – пояснил специалист.

Кроме того, в суровые морозы автоэксперт рекомендует не оставлять машину с пустым баком, а также тщательно следить за состоянием аккумуляторной батареи.

Ранее автоэксперт и ведущий программы "Вечерняя передача" на "Москве FM" Максим Ракитин рассказал о сложностях, с которыми столкнутся водители после вступления в силу изменений в правила тюнинга машин.

По словам Ракитина, для водителей новые правила несут следующие неудобства. Во-первых, придется найти лабораторию, в которой можно будет внести все изменения в авто в единый реестр. Их мало, есть они далеко не во всех населенных пунктах России. Второе – из-за количества лабораторий в каждой из них возможны большие очереди.