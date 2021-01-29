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Автоэксперт прокомментировал изменения в правилах тюнинга машин с 1 февраля

Поиск лабораторий и очереди: автоэксперт – об изменении правил тюнинга машин
транспорт авто эксклюзив

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Автоэксперт и ведущий программы "Вечерняя передача" на "Москве FM" Максим Ракитин в беседе с Москвой 24 рассказал о сложностях, с которыми столкнутся водители после вступления в силу изменений в правила тюнинга машин.

Так, с 1 февраля разрешение на изменение заводских характеристик авто нельзя будет получить, если нет заключения испытательного центра и протокола проверки. Речь идет о различном тюнинге машин, монтаже "кенгурятников", лебедок и прочих деталей, а также об установке на машину газобаллонного оборудования. Без указанных документов ГИБДД не выдаст свидетельство об осмотре машины, даже если тюнинг уже сделали.

"Что означают новые правила: все изменения, которые производятся с автомобилем, должны быть внесены в единый реестр. Если они не будут внесены туда, то будут считаться незаконными. Это первое. А второе – лабораторий, в которых можно будет это сделать, крайне мало", – отмечает Ракитин.

Чтобы организовать такую лабораторию, должны быть серьезные вложения, финансовые прежде всего. Необходимо много серьезного оборудования, так как будет проверяться множество различных параметров авто. Но на это мало кто готов, учитывая стоимость услуги по осмотру. Для автовладельцев, если я не ошибаюсь, это будет стоить около 500 рублей.
Максим Ракитин
автоэксперт, ведущий программы "Вечерняя передача" на "Москве FM"

По словам Ракитина, для автовладельцев новые правила несут ощутимые неудобства.

Первое заключается в том, что придется найти указанную лабораторию. Их мало, есть они далеко не во всех населенных пунктах России. Второе – из-за количества лабораторий в каждой из них возможны большие очереди.

"В-третьих, нужно будет тщательно проконтролировать, чтобы все заявленные вами изменения были внесены в реестр. И только потом можно будет обращаться в ГИБДД, чтобы их фиксировать", – добавил автоэксперт.

При этом положительных сторон вводимых изменений Ракитин не назвал. "Ни пользы, ни удобства для автовладельцев в этом нет. Это просто очередная формализация процесса", – заключил специалист.

Ранее в ГИБДД назвали самые опасные нарушения ПДД на дорогах Москвы.

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