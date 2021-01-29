Автоэксперт прокомментировал изменения в правилах тюнинга машин с 1 февраля

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Автоэксперт и ведущий программы "Вечерняя передача" на "Москве FM" Максим Ракитин в беседе с Москвой 24 рассказал о сложностях, с которыми столкнутся водители после вступления в силу изменений в правила тюнинга машин.
Так, с 1 февраля разрешение на изменение заводских характеристик авто нельзя будет получить, если нет заключения испытательного центра и протокола проверки. Речь идет о различном тюнинге машин, монтаже "кенгурятников", лебедок и прочих деталей, а также об установке на машину газобаллонного оборудования. Без указанных документов ГИБДД не выдаст свидетельство об осмотре машины, даже если тюнинг уже сделали.
"Что означают новые правила: все изменения, которые производятся с автомобилем, должны быть внесены в единый реестр. Если они не будут внесены туда, то будут считаться незаконными. Это первое. А второе – лабораторий, в которых можно будет это сделать, крайне мало", – отмечает Ракитин.
По словам Ракитина, для автовладельцев новые правила несут ощутимые неудобства.
Первое заключается в том, что придется найти указанную лабораторию. Их мало, есть они далеко не во всех населенных пунктах России. Второе – из-за количества лабораторий в каждой из них возможны большие очереди.
"В-третьих, нужно будет тщательно проконтролировать, чтобы все заявленные вами изменения были внесены в реестр. И только потом можно будет обращаться в ГИБДД, чтобы их фиксировать", – добавил автоэксперт.
При этом положительных сторон вводимых изменений Ракитин не назвал. "Ни пользы, ни удобства для автовладельцев в этом нет. Это просто очередная формализация процесса", – заключил специалист.
Ранее в ГИБДД назвали самые опасные нарушения ПДД на дорогах Москвы.
Первое место заняло несоблюдение дистанции, на втором месте – нарушение правил проезда пешеходных переходов. Далее следует несоответствие скорости конкретным условиям. Именно эти нарушения чаще всего приводили к серьезным авариям в 2020 году.
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