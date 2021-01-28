Автоюрист рассказал, как получить компенсацию за упавшую на машину сосульку

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Автоюрист Дмитрий Славнов рассказала Москве 24, что нужно делать автовладельцу, если на его машину упала сосулька или груда снега. По словам эксперта, в первую очередь следует найти свидетелей, которые смогут дать при необходимости показания в суде.

"Свидетели, которые проходили мимо, не будут долго ждать, поэтому лучше записать номера их телефонов. Затем нужно вызвать участкового уполномоченного либо сотрудников ДПС. Если вы находитесь недалеко от отдела полиции, то участковый быстрее придет", – пояснил он.

Во время ожидания полиции необходимо заснять на камеру мобильного телефона все обстоятельства повреждения и саму ледышку, причем нужно это сделать быстро, пока она не растаяла, или ее не раздавила другая машина. У сотрудника ДПС или участкового следует получить справку по форме №3 с перечисленными повреждениями и деталями, добавил Славнов.





Дмитрий Славнов автоюрист После этого нужно обратиться к независимым экспертам, которые посчитают стоимость ремонта. Затем обращаемся с досудебной претензией к управляющей компании или ТСЖ дома, с которого упал лед. Здесь они либо выплачивают, либо дают отказ – тогда обращаемся в суд. Если сосулька упала с нежилого здания, то нужно обращаться с претензией к директору здания.

Автоюрист добавил: если машина была застрахована по каско, то владельцу автомобиля нужно внимательно перечитать условия возмещения ущерба. Если в полисе прописана страховка от падения снега или льда, то можно обращаться в компанию.

"Есть водители, которые страхуют по каско только от угона и при полной гибели автомобиля, пытаясь сэкономить. У кого-то прописано, что застраховано от повреждений третьих лиц, у кого-то указано, что снег и падение деревьев не считаются страховым случаем. Но перед обращением в компанию также надо получить справку от участкового", – подчеркнул Славнов.

Собеседник Москвы 24 подтвердил, что почти в 100% случаев автовладельцам удается добиться компенсации, и судьи становятся на сторону пострадавших водителей.

В начале недели в Москве произошло резкое потепление и в городе установилась по-настоящему весенняя погода. Температура воздуха в ночь на 25 января прогрелась до +3,8 градуса. Эта цифра побила предыдущий рекорд и стала абсолютным максимумом для столицы в этот день за всю историю наблюдений.

С приходом плюсовых температур в городе началось активное таяние снега: в некоторых районах появились лужи, а на крышах образовались сосульки и наледь. На улице Матросская тишина лед с крыши уже побил припаркованные машины. На кадрах, которые сняли владельцы, видно, что автомобили сильно повреждены: разбиты лобовые стекла, погнуты капоты и крыши.