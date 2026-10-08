В Москве с 28 октября изменится схема движения на улице Юлиана Семенова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 28 октября на улице Юлиана Семенова в ЗАО изменится схема движения. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По проекту ЦОДД станет недоступен разворот в районе дома 2 по улице Авиаторов. В департаменте пояснили, что существующая схема замедляет движение транспорта в обоих направлениях и создает аварийные ситуации.

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

При этом водители смогут совершать разворот на перекрестке улиц Юлиана Семенова и Авиаторов.

Водителей призвали учитывать изменения при планировании поездок, следить за дорожными знаками и заранее проверять маршрут перед выездом.

Ранее москвичам рассказали, что на МЦД-3 в предстоящие выходные, 10 и 11 октября, частично изменится расписание движения поездов. В этот период специалисты ОАО "РЖД" проведут работы по модернизации инфраструктуры станции Зеленоград-Крюково.