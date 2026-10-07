"Новости дня": Дептранс запустил обновления на автобусных направлениях в 7 районах Москвы

Столичный Дептранс запустил масштабные обновления на автобусных направлениях в 7 районах столицы. В частности, социальные автобусы С187 и С187К пустили в объезд загруженных участков Калужского шоссе, связав новые жилые кварталы с поликлиниками и школами.

В районе Щукино вместо прежнего рейса № 687 заработал 387-й с сокращенными интервалами движения. Маршрут № 631 уступил место социальному аналогу № 363, который теперь регулярно заезжает к станции "Мякинино".

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