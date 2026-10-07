Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 13:35

Транспорт

"Новости дня": Дептранс запустил обновления на автобусных направлениях в 7 районах Москвы

"Новости дня": Дептранс запустил обновления на автобусных направлениях в 7 районах Москвы

Правила сдачи экзамена на водительские права в России ужесточат в марте 2027 года

Новые путепроводы появятся в Ново-Переделкине и других районах Москвы

В Шереметьево усилили санитарный контроль за пассажирами, прибывающими из Таиланда

Несколько новых путепроводов появятся в разных районах столицы

Новая автобусная остановка заработала на улице Фомичевой в Москве

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 7 октября

Спрос на зимние шины на торговых площадках этой осенью заметно вырос

Москвичи заподозрили автомобили в порче своих смартфонов

Водителей в РФ будут фотографировать и записывать на видео при сдаче экзамена на права

Столичный Дептранс запустил масштабные обновления на автобусных направлениях в 7 районах столицы. В частности, социальные автобусы С187 и С187К пустили в объезд загруженных участков Калужского шоссе, связав новые жилые кварталы с поликлиниками и школами.

В районе Щукино вместо прежнего рейса № 687 заработал 387-й с сокращенными интервалами движения. Маршрут № 631 уступил место социальному аналогу № 363, который теперь регулярно заезжает к станции "Мякинино".

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
транспортгородвидео

Какие изменения ждут стажеров с 1 марта 2027 года?

Поправки не только вводят сам термин, но и прописывают условия оформления таких работников

Читать
закрыть

Как выбрать участок под строительство дома в Подмосковье?

Важно смотреть на инженерную и дорожную инфраструктуру

Читать
закрыть

Россиянки пожаловались на климакс в 36 лет

Наибольший риск отмечен у женщин, проживающих в крупных городах

Причины – затяжной стресс, недостаток отдыха, нестабильный рабочий график

Читать
закрыть

Студенты вузов массово пожаловались на систему "Антиплагиат 2.0"

Теперь платформа контролирует не только готовые дипломы и курсовые, но и процесс написания

Сами разработчики объяснили нововведение необходимостью борьбы с нейросетями

Читать
закрыть

Как пожар на нефтяном танкере отразится на отдыхе в Сочи?

Превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано после пожара

Читать
закрыть

Подросток чудом выжил в ДТП с сыном экс-мэра Махачкалы в Таиланде

У пострадавшего повреждены челюсть, нос и область вокруг глаз, а по лицевым костям – трещины

Сейчас Данила находится в коме и в сознание не приходит

Читать
закрыть

Как правильно подготовить автомобиль к зиме?

Важно провести полный осмотр автомобиля, посетить технический центр и проверить все жидкости

Стоит смазать силиконом все резиновые уплотнители

Читать
закрыть

Как новые правила экспорта машин из КНР отразятся на российском рынке?

Эксперты уверены: меры касаются автомобилей, которые вывозятся под видом бывших в употреблении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика