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06 октября, 07:15

Транспорт

Минздрав предложил временно отстранять водителей от управления авто при заболеваниях

Минздрав предложил временно отстранять водителей от управления авто при заболеваниях

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Водителей могут временно отстранить от управления автомобилем при выявлении медицинских противопоказаний. Минздрав и МВД подготовили проект новых правил, которые могут вступить в силу с 1 марта 2027 года.

Если у водителя обнаружат заболевание из установленного перечня, медицинская организация направит ему уведомление о необходимости внеочередного медосвидетельствования.

В списке противопоказаний эпилепсия, слепота обоих глаз, нарушение цветового зрения, некоторые психические расстройства, а также расстройства из-за употребления алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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