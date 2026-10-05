Температура в Москве всю неделю будет выше климатической нормы, местами ожидается дождь. В Северном, Северо-Восточном и Северо-Западном административных округах 5 октября воздух прогрелся до 11 градусов. Такая же температура наблюдается в центре, на юге и востоке столицы.

В Зеленограде – до 9 градусов, дожди временно прекратились. В ТиНАО температура составляет 9–10 градусов, там также идут осадки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.