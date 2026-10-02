Эксперты объяснили, как выходные и праздники влияют на длину отпуска. Нерабочие праздничные дни, например новогодние каникулы и майские праздники, в число дней отпуска вообще не входят.

Обычные выходные, суббота и воскресенье, в отпуск включаются и оплачиваются как дни отдыха. Если праздничный день выпал на отпуск, отдых автоматически продлевается на соответствующее число дней. При этом отдельное заявление на продление писать не нужно.

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