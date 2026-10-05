Праздничную программу организовали в школах и центрах Москвы ко Дню учителя

Праздничную программу организовали в школах и центрах дополнительного образования Москвы ко Дню учителя. Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Педагогов пригласили на интеллектуальные игры и концерты с танцевальными и музыкальными номерами. В некоторых школах подготовили театральные постановки. В Новопушкинском сквере установили восьмиметровый арт-объект в виде букета с подсветкой, а праздничные баннеры разместили по всей Москве.

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